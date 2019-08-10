Владимир Путин посмотрел спектакль «Грифон»

Source: President of Russia – Kremlin

Глава государства стал зрителем уникальной постановки об истории Севастополя, созданной на новой сцене Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Вместе с Президентом почётными гостями показа стали вице-премьер Ольга Голодец Голодец Ольга Юрьевназаместитель Председателя Правительства , Министр культуры Владимир Мединский Мединский Владимир РостиславовичМинистр культуры , митрополит Псковский и Порховский Тихон и директор государственного историко-археологического заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова.

Спектакль посмотрели также активисты общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», студенты – участники международных фестивалей и конкурсов, представители общественности Севастополя.

Спектакль «Грифон», созданный по мотивам пьесы митрополита Тихона, – это масштабный театральный проект, соединивший в себе современные спецэффекты и высокотехнологическую сценографию с архитектурой античного Херсонеса. Премьерный показ состоялся 27 июля на новой сцене музея-заповедника.

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