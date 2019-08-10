В Иркутской области, пострадавшей от наводнения, прокуратурой проверяется готовность образовательных организаций к новому учебному году

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Нижнеудинском районе Иркутской области в июне 2019 года в результате наводнения были повреждены шесть средних общеобразовательных школ, в которых обучается более 2,5 тыс. детей. Здания учреждений имеют повреждения, устранение которых требует значительных временных и финансовых затрат.

Безотлагательно Нижнеудинской межрайонной прокуратурой проверена готовность образовательных организаций к новому учебному году, оцененысвоевременность и полнота проводимых восстановительных работ.

Установлено, что подготовка объектов образования не во всех случаях осуществлялась комплексно, не всегда оперативно утверждалась проектно-сметная документация. Органом местного самоуправления не были приняты правовые акты, регламентирующие перевод, подвоз детей в образовательные организации.

По результатам рассмотрения представлений межрайонного прокурора, внесенных мэру муниципального образования «Нижнеудинскийрайон», начальнику управления образования МО«Нижнеудинский район», приняты меры к устранению нарушений федерального законодательства. Исполнение находится на контроле прокуратуры.

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