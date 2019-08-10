В Иркутской области принимаются меры для недопущения нарушений земельного законодательства на территории, подверженной наводнению

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Зиминская межрайонная прокуратура Иркутской области, поднадзорная территория которой подверглась наводнению в июне и в июле 2019 года, проверила исполнение органами местного самоуправления земельного законодательства.

Межрайонная прокуратура дала оценку законности действий органов местного самоуправления при принятии решений об утверждении документов территориального планирования, предоставлении земельных участков для строительства жилых домов и иных объектов в зонах, подверженных подтоплению.

Поскольку в силу закона строительство капитальных объектов в границах зоны затопления без обеспечения инженерной защиты запрещено, в целях минимизации возможных негативных последствий, пресечения необоснованных расходов бюджетных средств, выдачи незаконных разрешений на строительство, прокурором руководителям районных администраций объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона.

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