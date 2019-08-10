В «Лужниках» отметили 80-летие Дня физкультурника

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 10 августа, в России отмечается главный спортивный праздник страны – День физкультурника. В этом году ему исполняется 80 лет. Он проводится с 1939 года каждую вторую субботу августа.

Во всех субъектах Российской Федерации проходят массовые физкультурно-спортивные мероприятия, направленные на популяризацию активного образа жизни и вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом. Это – различные соревнования по видам спорта, массовые зарядки, семейные эстафеты, мастер-классы и показательные выступления известных спортсменов, чествование физкультурных кадров и спортивного актива. В большинстве регионов проводятся Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», Всероссийские массовые соревнования «Оздоровительный спорт — в каждую семью», организованы площадки для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия осуществляют Министерство спорта Российской Федерации и региональные органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта.

В Москве центральной площадкой Дня физкультурника стала территория спортивного комплекса «Лужники».

В церемонии открытия праздника приняли участие заместитель Министра спорта Российской Федерации Марина Томилова, председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв, руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев, прославленные спортсмены Лидия Скобликова, Галина Горохова, Станислав Петухов, Александр Привалов и другие.

Марина Томилова зачитала приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днём физкультурника, в котором говорится:

«Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с Днём физкультурника – замечательным праздником, который в нынешнем году отмечает своё 80-летие.

Многие поколения прославленных атлетов, бравших старт в массовом спорте, вписали яркие страницы в летопись нашего Отечества. Их блистательные победы имеют огромное значение для патриотического воспитания подрастающего поколения, вдохновляют молодёжь на занятия спортом и активный досуг, заряжают её верой в собственные силы. Способствуют продвижению в обществе ценностей физической культуры и здорового образа жизни.

Отмечу, что в последние годы уделяется серьёзное внимание созданию в нашей стране доступной, удобной и качественной спортивной инфраструктуры. Возводятся новые стадионы, современные спортивные базы и оздоровительные комплексы, обустраиваются площадки для занятий физкультурой в образовательных учреждениях и на придомовых территориях. И конечно, в числе наших главных приоритетов – развитие спорта высших достижений, подготовка будущих чемпионов и рекордсменов.

В этой связи особые слова признательности наставникам, тренерам, инструкторам, представителям других профессий – всем, кто трудится в сфере спорта. Во многом благодаря вам, вашей компетентности, энтузиазму и преданности делу Россия есть и всегда будет великой спортивной державой.

Ещё раз с праздником! Желаю вам успехов, удачи и всего наилучшего».

В ходе церемония открытия Марина Томилова и Алексей Кондаранцев вручили 15 любителям спорта золотые знаки отличия комплекса ГТО. Самой юной обладательницей награды в этой день стала семилетняя Оля Никитина, занимающаяся синхронным плаванием в Центре Анастасии Давыдовой. Статус «посол ГТО» был присвоен бронзовому призёру Олимпийских игр, многократной чемпионке мира по лёгкой атлетике Наталье Назаровой.

Несмотря на дождливую погоду, в рамках Дня физкультурника в «Лужниках» прошли различные спортивные мероприятия: соревнования и мастер-классы по различным видам спорта, семейные эстафеты, зарядка «Норма жизни», урок аэробики и другие активности. Были организованы турники для подтягивания, площадки для бобстарта (разгона бобов), армрестлинга, жима стоя и лёжа и многое другое. На специально оборудованной площадке все желающие могли сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Кроме того, для гостей праздника были проведены конкурсы с розыгрышем призов.

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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