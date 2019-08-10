Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное10.08.2019 12:27

Делегация Роскосмоса посетила DLR

Делегация Госкорпорации «Роскосмос» во главе с исполнительным директором по перспективным программам и науке Александром Блошенко посетила Германский центр авиации и космонавтики (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR). Поездка состоялась с 5 по 9 августа 2019 года по приглашению Хансйорга Диттуса (Hansjorg Dittus) — исполнительного члена правления ДЛР, отвечающего за космические исследования, науку и технологии.

Российскую сторону также представляли заместитель директора Департамента автоматических космических комплексов и систем Виктор Ворон, представители Департамента пилотируемых программ, Главкосмоса, ЦНИИмаш, НПО Лавочкина и ИКИ РАН.

Делегация Госкорпорации приняла участие в заседании двусторонней межагентской рабочей группы по робототехнике, а также посетила с ведущие центры DLR: Институт робототехники и мехатроники DLR (г. Оберпфаффенхофен); Штаб-квартиру DLR; Институт аэрокосмической медицины DLR; Центр подготовки космонавтов Европейского космического агентства (г. Кельн); Институт исследования планет DLR; Институт оптических сенсорных систем DLR (г. Берлин).

В рамках деятельности двусторонней межагентской рабочей группы представители Госкорпорации «Роскосмос» обсудили с немецкими коллегами планируемый совместный эксперимент на российском сегменте Международной космической станции в области телеуправления робототехническими системами (шифр «Контур-3»), обратив особое внимание на необходимость соблюдения баланса вкладов сторон и обсудив при этом различные возможные форматы таких вкладов.

Помимо этого, проведено обсуждение возможности участия немецкой стороны в российской миссии «Луна-28» с приглашением коллег к детальному обсуждению существующих возможностей на площадке ИКИ РАН в рамках проводимой в настоящее время разработки технического предложения по данной миссии.

Немецкие специалисты с воодушевлением приняли приглашения к формированию широкого спектра новых тематик по проведению совместных космических экспериментов, изучению возможностей проведения совместной миссии на Венеру и другие тела дальнего космоса, а также других совместных работ в области биомедицинских технологий, приборо- и спутникостроения, робототехники.

По всем обозначенным вопросам переговоры с руководством DLR прошли в дружественной атмосфере взаимопонимания и конструктивного диалога, при этом достигнута договоренность о проведении новой серии консультаций в рамках авиационно-космического салона МАКС-2019. Немецкая сторона подтвердила свою глубокую заинтересованность в том, чтобы оставаться стратегическим партнером России в сфере космической деятельности и активно расширять направления сотрудничества.

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