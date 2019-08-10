Евгений Кузнецов — чемпион Европы по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина, Екатерина Беляева и Виктор Минибаев победили в синхронных прыжках с вышки

Source: Russia Ministry of Sport

9 августа на Чемпионате Европы по прыжкам воду в Киеве (Украина) российские спортсмены добавили в копилку сборной две золотые медали.

Екатерина Беляева и Виктор Минибаев одержали победу в синхронных прыжках с вышки в миксте с результатом 320,70 балла. «Серебро» выиграли британцы Эден Чен и Ноа Уильямс (303,60), «бронзу» – немцы Кристина Вассен и Флориан Фандлер (287,76).

В прыжках с трёхметрового трамплина золотую медаль завоевал Евгений Кузнецов (499,45). Серебряным призёром стал немец Патрик Хаусдинг (456,85), бронзовым – британец Джеймс Хитли (439,90).

Сборная России вышла в лидеры общекомандного зачёта с тремя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами. Второе место занимает сборная Германии (2-2-2), третье – команда Украины (2-2-0).

Чемпионат Европы по прыжкам в воду в Киеве завершится 11 августа.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Евгения Кузнецова, Екатерину Беляеву и Виктора Минибаева с заслуженными победами и желает новых высоких достижений!

Фото: https://kyiv2019.org, https://www.instagram.com/masters_diving_federation

Пресс-служба Минспорта России

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