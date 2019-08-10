Посещение байк-шоу мотоклуба «Ночные волки»

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин посетил организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона». Президента сопровождали глава Крыма Сергей Аксёнов Аксёнов Сергей Валерьевичглава Республики Крым и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев Развожаев Михаил Владимировичвременно исполняющий обязанности губернатора города Севастополя .

Байк-шоу «Тень Вавилона» мотоклуба «Ночные волки» стало 11-м по счёту из тех, что проводились на Крымском полуострове; впервые байкеры провели слёт у горы Гасфорта в 2009 году.

Шоу «Ночных волков» всегда носят патриотическую тематику: при подготовке мероприятий байкеры основываются на сюжетах из советской и российской истории, как правило, связанных с важными военными победами.

В этом году основу шоу «Тень Вавилона» составит масштабное трюковое, пиротехническое и музыкальное действие. Кульминацией станет концерт с участием популярных российских артистов.

* * *

Выступление на байк-шоу мотоклуба «Ночные волки»

В.Путин: Здравствуйте, друзья!

Очень рад вас всех видеть, и очень приятно, что вы продолжаете эту замечательную традицию, начатую десять лет назад.

Уже не говорю про то, что это хорошее место. Хочу сказать, что это очень хорошее начинание. Хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоцикла, и всех, кто с сердцем и душой относится к нашей Родине.

У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце российского, русского человека, связанная с нашей замечательной, героической историей.

Мне очень приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России.

Поздравляю вас с десятилетием и желаю вам всего самого доброго.

Благодарю вас!

MIL OSI