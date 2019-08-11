Россияне досрочно выиграли общекомандный зачёт Чемпионата Европы по прыжкам в воду

Source: Russia Ministry of Sport

10 августа в Киеве (Украина) на Чемпионате Европы по прыжкам в воду российские спортсмены завоевали три медали: две золотые и одну бронзовую.

Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер одержали победу в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина с результатом 435,69 балла. Серебряными призёрам в этой дисциплине стали немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер (398,64), «бронза» у британцев Энтони Хардинга и Джордана Холдена (387,60).

В женском турнире по прыжкам в воду с метрового трамплина российские спортсменки выиграли две медали. Чемпионкой Европы стала Виталия Королёва, показав результат – 266,70 балла, а бронзовую награду завоевала Кристина Ильиных (263,05). «Серебро» в этой дисциплине взяла украинка Алёна Фёдорова (263,45).

После шести соревновательных дней Чемпионата Европы по прыжкам в воду сборная России первенствует в общекомандном зачёте соревнований с пятью золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми наградами. Вторые – немцы (2-3-2), третьи – украинцы (2-3-0).

Чемпионат Европы по прыжкам в воду в Киеве завершается 11 августа, будут разыграны два комплекта наград.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Евгения Кузнецова, Никиту Шлейхера, Виталию Королёву, Кристину Ильиных и тренеров российских спортсменов с медалями Чемпионата Европы и желает новых спортивных достижений и ярких побед!

Фото: https://kyiv2019.org

Пресс-служба Минспорта России

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