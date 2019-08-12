Афиша ОГП с 12 по 18 августа

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

С 12 по 18 августа ОГП проводит и принимает участие в работе Общественной Конституционной комиссии, в пресс-конференции кампании «Право выбора», во встрече разработчиков проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в избирательное законодательство» с руководством Комиссии по законодательству ПП НС, во встрече оргкомитета по проведению Кубка Свободы имени Геннадия Карпенко, «Чай-кофе-ОГП» в Орше, тренинг по публичному выступлению в Минске.

Кроме того, ОГП продолжает распространять информационные материалы, снимает новые передачи ОГП-ТВ.12 августа, понедельник, 11.00, Минск – пресс-конференция кампании «Право выбора», офис БСДП(Г), Минск, ул. Кульман, д. 9, офис 60712 августа, понедельник, 15.00, Минск – встреча рабочей группы Общественной Конституционной Комиссии, Центральный офис ОГП, расположенный по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, 22-1701 (17-ый этаж), тел. (17) 289 50 0913 августа, вторник, 11.00, Минск – встреча разработчиков проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в избирательное законодательство» с руководством Комиссии по законодательству ПП НС, Минск, Палата представителей14 августа, среда, 17.30, Минск – оргкомитет по проведению Кубка Свободы имени Геннадия Карпенко, Центральный офис ОГП, расположенный по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, 22-1701 (17-ый этаж), тел. (17) 289 50 0914 августа, среда, 17.30, Орша – неформальная встреча членов Оршанской городской организации Объединенной гражданской партии и сторонников партии «Чай-кофе-ОГП», офис ОГП в Орше, расположенный по адресу: г. Орша, ул. Ленина, д.13, кв.14. Вопросы по телефону +375 (33) 305-06-54, +375 (29) 210-56-7817-18 августа, суббота-воскресенье, Минск – тренинг для потенциальных кандидатов «Мастерство публичного выступления», МинскПриглашаем всех желающих приходить в офисы ОГП – для встреч, общения с партийцами, уточнения позиции партии. Приглашаем волонтеров в нашу команду. Адреса и телефоны здесь. Ждем!







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