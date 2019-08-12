Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное12.08.2019 21:10

Военно-патриотический праздник «Открытое небо – 2019»

Госкорпорация «Роскосмос» приняла участие в военно-патриотическом празднике «Открытое небо – 2019», прошедшем на территории аэродрома«Северный» в городе Иваново 11 августа 2019 года.

Праздник объединил жителей Ивановской области и соседних регионов, познакомил с достижениями российской авиации и космонавтики, послужил военно-патриотическому воспитанию молодежи и популяризации Вооруженных Сил Российской Федерации.

Более 50000 человек посетили выставку-экспозицию Госкорпорации «Роскосмос», которая располагалась в военно-транспортном самолете«ИЛ-76М». Гостям выставки была представлена объединённая экспозиция разработок ракетно-космической отрасли – экспонаты Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева, ФГУП «НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина», НПО «Энергомаш», Корпорации «ВНИИЭМ», АО «НПО Лавочкина» и других предприятий.

Гости праздника смогли погрузиться в мир космонавтики, посмотреть интерактивные материалы и изучить макеты ракет-носителей«Союз-2», «Ангара А5», «Ангара 1.2» и «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», космических аппаратов «Ломоносов», «Канопус», автоматической межпланетной станции«Вега»,Лунохода и многоразовой транспортной космической системой (МТКС) «Энергия-Буран» и космический скафандр «Орлан-М».

Специальным гостемИвановской областинакануне праздника «Открытое небо»стал летчик-космонавт, Герой России Сергей Залетин, который посетил в городе Иванове детский технопарк «Кванториум». Сергей Викторович ознакомился с проектами, над которыми работают дети, и провел встречу с воспитанниками Кванториума, активистами Российского движения школьников и военно-патриотических клубов региона.

Во время встречи школьники успели поинтересоваться у космонавта вопросами подготовки к полету, психологической совместимости экипажа, чрезвычайных ситуаций на борту,занятий спортом в космосе и организациейбыта космонавтов на МКС.

Участники встречи также спросили про научные эксперименты, которые проводят на орбите, про чувства, которые испытывает человек, вступая на борт космического корабля, про космические перегрузки и привыкание к невесомости.

MIL OSI