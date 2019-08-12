Временной администрацией Акционерного общества «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» установлена недостача бланков страховых полисов ОСАГО (12.08.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Временной администрацией Акционерного общества «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» установлена недостача бланков страховых полисов ОСАГО

Приказом Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1090 у страховой организации Акционерное общество «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» (далее — АО «НАСКО») с 15 мая 2019 года отозваны лицензии на осуществление страхования и перестрахования.

По результатам проведенной инвентаризации АО «НАСКО» признаны утраченными 48 316 штук БСО ОСАГО (реестр БСО ОСАГО прилагается).

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 4 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» договоры страхования, заключенные от лица АО «НАСКО» после даты вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии субъекта страхового дела (15 мая 2019 года) с использованием в том числе БСО ОСАГО, перечисленных в реестре, являются недействительными.

12 августа 2019 года

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