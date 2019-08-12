В Амурской области с учетом мнения прокуратуры принят правовой акт, регулирующий работу по выплатам денежных средств гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Амурской области проанализировала нормативное правовое регулирование в сфере оказания поддержки гражданам, признанным пострадавшими в период чрезвычайной ситуации.

В соответствии с законодательством в целях оказания разовой финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка, из резервного фонда выделены бюджетные ассигнования.

Для организации указанной работы региональным правительством принят советующий правовой акт, которым предусмотрено информирование пострадавших граждан об условиях предоставления им компенсационных выплат, содействие гражданам в оформлении и подаче заявлений, создание комиссий по установлению факта нарушения условий жизнедеятельности.

По результатам изучения данного документа прокуратурой области губернатору области направлены соответствующие замечания.

В настоящее время правительством области принят нормативный правовой акт, регулирующий работу по выплатам денежных средств гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, с учетом замечаний прокуратуры области.

Кроме того, в субботу, 10 августа 2019 года работники прокуратуры Амурской области приняли участие в межведомственном семинаре с главами органов местного самоуправления и территориальными прокурорами по вопросу подготовки документов для составления списков пострадавших граждан в целях получения компенсационных выплат.

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