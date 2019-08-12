В Карелии прокуратура добилась предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства двум многодетным семьям

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Пряжинского района Республики Карелия провела проверку по обращениям местных жителей по факту отказа администрацией национального муниципального района в предоставлении земельных участков.

Установлено, что администрация района по результатам рассмотрения заявлений двух многодетных семей отказала в реализации их права на безвозмездное получение в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Отказ был мотивирован тем, что земельные участки ранее были переданы в аренду, а их разрешенное использование не соответствует заявленным целям

Вместе с тем в ходе проверки установлено, что договоры аренды участков были расторгнуты решением суда еще в 2018 году. Кроме того, указанные территории по ходатайству непосредственно администрации района отнесены к градостроительной зоне Ж1 (малоэтажная жилая застройка) и включены в границы и территории объектов капитального строительства жилой застройки решениями сессии Пряжинского городского поселения в 2017 году.

Поскольку в ходе проведенной проверки препятствий для предоставления земельных участков в собственность граждан не выявлено, прокуратура внесла главе администрации Пряжинского муниципального района представление.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, земельные участки предоставлены многодетным семьям, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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