В Красноярском крае после вмешательства прокуратуры обеспечено бесперебойное электроснабжение потребителей в пострадавших от взрыва районах

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Органы прокуратуры Красноярского края контролируют полноту и своевременность принимаемых уполномоченными органами мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также для восстановления прав граждан, возмещения вреда их имуществу в п. Каменка Ачинского района.

В результате нового взрыва 9 августа 2019 года пострадал 21 человек, организована повторная эвакуация жителей.

Прокурор края Михаил Савчин выехал в г. Ачинск, где посетил пункт временного пребывания людей в поселке Малиновка Ачинского района.

Организованы пункты приема эвакуированных лиц, в период работы которых принято 5 человек, всем гражданам даны разъяснения законодательства по имеющимся вопросам.

По результатам оценки полноты принимаемых органами местного самоуправления и сетевыми организациями мер к восстановлению основных воздушных кабельных линий, обеспечивающих электроснабжение г. Ачинска прокуратурой главе муниципального образования объявлено предостережение. В целях исполнения обозначенных в нем требований обеспечена подготовка к работе в условиях чрезвычайной ситуации дополнительных резервных источников питания – дизельных генераторов. Перебоев в электроснабжении населения, социальных и производственных объектов не допущено.

Вопросы соблюдения прав эвакуированных и пострадавших жителей находятся на особом контроле руководства прокуратуры края.

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