Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика12.08.2019 15:09

В Мензелинске завершилась СППК

Мензелинский филиал Автономной некоммерческой организации «Центральный аэроклуб Республики Татарстан ДОСААФ России» 9 августа 2019 года проводил участников парашютных сборов от Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, завершивших ежегодные тренировки по специальной парашютной подготовке космонавтов (СППК).

Сезон СППК-2019 был интересен тем, что шесть недель в небе над Мензелинском испытания высотой проходили будущие космонавты — группа общекосмической подготовки (ОКП, набор 2018 года). Вместе с кандидатами в Мензелинском аэроклубе совершенствовали свои навыки и демонстрировали мастерство их опытные коллеги по отряду космонавтов.

Интересно, что из-за превратностей погоды, вносящей свои корректировки в запланированную программу СППК, в конце июля на Мензелинской дропзоне собрались одновременно все участники парашютных сборов этого года. Первая группа, в состав которой вошли космонавт Сергей Прокопьев и четверо кандидатов в космонавты — Константин Борисов, Кирилл Песков, Евгений Прокопьев и Александр Горбунов — задержалась в аэроклубе, продлив подготовку на неделю из-за плохой природы. В это время в соответствии с графиком СППК на сборы в Мензелинск прибыла вторая группа из шести человек, где вместе Александром Мисуркиным и Денисом Матвеевым активно приступили к подготовке Олег Платонов, Сергей Микаев, Алексей Зубрицкий и Александр Гребенкин (ОКП).

«Трое опытных и восемь новобранцев одновременно проходили специальную парашютную подготовку в Мензелинске, — с восхищением рассказывает о текущих сборах заместитель начальника управления ЦПК по экстремальным видам подготовки Герой Российской Федерации Виктор Рень. — У Александра Мисуркина, например, перерыв после крайнего СППК составил более пяти лет, у Дениса Матвеева также прошло много времени с предыдущих сборов. При этом они блестяще выполнили программу, начиная с самого первого прыжка в текущем сезоне». Виктор Алексеевич добавил, что такие примеры очень полезны для будущих космонавтов, которые, «открыв рты», наблюдали за своими старшими товарищами.

Сам Александр Мисуркин, совершивший на текущих сборах в Мензелинске юбилейный двухсотый прыжок с парашютом, считает СППК тем уникальным видом подготовки, в котором сочетаются профессиональная необходимость и личное стремление. Александр Александрович знает, что для космонавта, готовящегося к работе в экстремальных условиях космического полёта, прыжок с парашютом — это выход из зоны комфорта, способствующий развитию и самосовершенствованию.

«Чем бы ты ни занимался, какие способности и качества ни развивал, для прогресса и роста нужно выводить себя из зоны комфорта, то есть прикладывать усилий больше, чем обычно. Такую возможность как раз даёт специальная парашютная подготовка космонавтов».

По мнению Александра Мисуркина, ключевым качеством, формируемым у космонавта в ходе СППК, является стрессоустойчивость. Впрочем, участник двух космических полётов на МКС уверен, что умение сохранять работоспособность под воздействием мощных стрессовых факторов в условиях ограниченного времени необходимо любому современному человеку. Александр с теплотой и благодарностью вспоминает основоположников методики СППК Сергея Александровича Киселёва, Ирину Баяновну Соловьёву, всех инструкторов практического обучения, а в первую очередь Андрея Михайловича Шубина.

Вдохновлённые мастерством опытных коллег по отряду и профессиональной поддержкой инструкторской бригады, обе группы кандидатов в космонавты успешно и в полном объёме выполнили программу тренировок. За время подготовки в Мензелинске кандидаты в космонавты научились правильно отделяться от летательного аппарата, умело действовать в свободном падении, быстро перешли с круглого купола на спортивный парашют системы «Арбалет», научились грамотно им управлять и безопасно приземляться.

В СППК, где прыжок — это лишь фон, накладывающий определённые условия на активную деятельность космонавта, первоочередное значение имеет формирование стрессоустойчивости, умение ориентироваться в экстремальной ситуации. Для группы ОКП, впервые столкнувшейся с подобным видом испытаний, совмещение прыжка с ведением непрерывного репортажа, решением сложных математических и логических задач, безусловно, несёт сильную эмоциональную нагрузку, и на начальном этапе вызывает стресс.

«Здесь существенную роль сыграла команда инструкторов, настоящих профессионалов своего дела, которые знают все нюансы и умеют научить грамотным действиям во время выполнения прыжка, — делится своими успехами в преодолении волнения кандидат в космонавты Сергей Микаев. — Предварительный тренаж на земле, подробный разбор действий формируют устойчивые навыки, и с каждым разом волнение перед покиданием самолёта становится меньше. С увеличением количества прыжков начинает приходить понимание, как действовать, а страх отодвигается на задний план».

«Спасибо инструкторской бригаде! Они — кладезь информации и опыта, — считает Алексей Зубрицкий. — Книги и методические указания не заменят инструкторов, изучивших всю необходимую литературу и испытавших на себе методику подготовки. Данный ими совет отложится на всю жизнь». Алексей добавил, что в ходе СППК вырабатывается такое полезное качество, как соревновательный дух: «В первую очередь, внутри себя самого, когда хочешь полностью правильно выполнить поставленную инструктором задачу. Естественно, присутствует и азарт между товарищами, который отражается на качестве выполнения прыжка».

Вот уже более тридцати лет программу СППК развивают инструкторы, врачи, психологи Центра подготовки космонавтов, самосовершенствуясь из года в год и приобретая всё больше нужных профессионально-важных качеств.

«Мы единственные во всём мире, кто владеет такими методиками, — отмечает Виктор Рень. — По методике СППК „новобранцы“, имеющие вчера нулевую подготовку, с первого прыжка уже начинают выполнять различные задачи на всех его этапах: в самолёте, во время свободного падения, под куполом, т.е. от начала надевания парашюта и до приземления. Таких результатов мы достигаем благодаря профессионализму и мастерству наших инструкторов и правильному руководству процессом подготовки».

Очередной этап подготовки по программе ОКП успешно завершён. Впереди у «новобранцев» новые испытания. Осенью группе кандидатов в космонавты предстоят тренировки по действиям при посадке на водную поверхность, где вместе с ОКП «выживать на море» будут космонавты-испытатели Денис Матвеев и Сергей Кудь-Сверчков. Также впереди сложные тренировки по подъёму на борт вертолёта, находящегося в режиме висения, с суши и водной поверхности, а также подготовка к операторской деятельности в условиях кратковременной невесомости на самолетах-лабораториях.

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