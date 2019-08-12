В Москве по требованию прокуратуры виновные лица привлечены к ответственности за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Черемушкинская межрайонная прокуратура г. Москвы провела проверку соблюдения требований антикоррупционного законодательства ООО «ТРАНСКАРГО-М».

Установлено, что в организацию на работу был принят гражданин, ранее замещавший должность государственной гражданской службы в управлении Федеральной налоговой службы по г. Москве.

Однако в нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» и Трудового кодекса Российской Федерации уведомление о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим работодателю по последнему месту его службы в установленный законом срок обществом не направлялось.

Черемушкинский межрайонный прокурор возбудил в отношении организации и ее должностного лица дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановлениями мирового судьи виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 120 тыс. рублей.

Исполнение постановлений суда и устранение нарушения поставлены прокуратурой на контроль.

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