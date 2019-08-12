Корабль «Союз МС-14» заправлен топливом

Source: Russia Federal Space

На космодроме Байконур специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и других предприятий Роскосмоса завершили операции по заправке корабля «Союз МС-14» компонентами топлива и сжатыми газами.

После заправки корабль был доставлен в монтажно-испытательный корпус и установлен в стапель для проведения дальнейших предстартовых работ.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции запланирован на 22 августа 2019 года. Полет пройдет в беспилотном режиме.

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