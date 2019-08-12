Мужская сборная России по волейболу завоевала путёвку на Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония)

Source: Russia Ministry of Sport

С 9 по 11 августа в Санкт-Петербурге в концертно-спортивном комплексе «Сибур-Арена» состоялся интерконтинентальный квалификационный турнир по волейболу среди мужских национальных команд.

Мужская сборная России стала победительницей турнира и получила лицензию на Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония). Россияне выиграли все три матча со счётом 3:0 – сначала взяли верх над мексиканцами (25:15, 25:11, 25:17), кубинцами (25:18, 26:24, 27:25), а в заключительной встрече – над иранцами (25:19, 25:23, 25:23).

Путёвки на Игры в Токио также завоевали мужские сборные США, Польши, Италии, Аргентины и Бразилии. Всего в олимпийском турнире примут участие 12 команд, сборная Японии квалифицировалась в финальную часть в качестве хозяйки соревнований. Олимпийский мужской турнир по волейболу пройдёт в Токио с 25 июля по 9 августа.

«Главное, что мы решили задачу и добились результата, – отметил в интервью ТАСС генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко. – Сейчас сложно анализировать игру, да и не нужно. Не хотелось попадать во второй отбор, важно было решить задачу сейчас. Мы её решили обеими командами».

Ранее участие в Играх – 2020 обеспечила себе и женская сборная России по волейболу, выигравшая квалификационный турнир в Калининграде.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских волейболистов и тренерский штаб с завоеванием олимпийской лицензии и желает больших достижений и побед в дальнейшем!

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Пресс-служба Минспорта России

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