По обращениям с личного приема заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева в Республике Мордовия устранены нарушения прав граждан на оплату труда

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

На личном приеме заместителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации Сергея Зайцева поступили обращения от жителей Республики Мордовия о невыплате им заработной платы.

Результаты прокурорской проверки, проведенной прокуратурой Республики Мордовия, подтвердили наличие задолженности по заработной плате в ООО «Саранское такси», ООО «Лисма», ООО Дилижанс» перед заявителями, а также другими работниками предприятий.

После проведенных прокуратурой Пролетарского района г. Саранска проверок по фактам задолженности по оплате труда по постановлениям прокурора района директоры предприятий привлечены к административной ответственности по чч. 6 и 7 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), в целях устранения нарушений прав работников им также были внесены представления.

О сложившейся проблеме с невыплатой заработной платы работникам ООО «Лисма» прокуратура Республики Мордовия информировала главу и председателя республиканского правительства.

В результате принятых мер имевшаяся перед работниками ООО «Саранское такси», ООО «Лисма», ООО Дилижанс», в том числе перед заявителями, задолженность по заработной плате погашена.

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