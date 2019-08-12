Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное12.08.2019 20:21

Приближающийся к Земле астероид не представляет опасности для нашей планеты

Обнаруженный астрономами астероид 2019 OU1, сближающийся с Землей, не представляет никакой опасности для нашей планеты и человечества. Максимальное сближение космического объекта с Землей произойдет 28 августа 2019 года и составит 1 млн км.

Даже учитывая, что данное расстояние в 40 раз меньше, чем расстояние от Земли до Венеры, факт сближения астероида не несет никакой угрозы и представляет интерес только с научной точки зрения. Главный информационно-аналитический центр автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (ГИАЦ АСПОС ОКП) отслеживает данный объект по заданиям Российской академии наук.

При этом потенциально опасными расстояниями при сближении объектов естественного происхождения с Землей принято считать все расстояния меньше радиуса орбиты Луны (~ 384 000 км).

Астероид 2019 OU1 был обнаружен 25 июля текущего года, ряд СМИ сообщили о приближающемся к Земле астероиде, который якобы может столкнуться с нашей планетой 28 августа 2019 года.

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