Сборная России по прыжкам в воду первенствовала в общекомандном зачёте Чемпионата Европы

Source: Russia Ministry of Sport

11 августа в Киеве (Украина) завершился Чемпионат Европы по прыжкам воду, на котором было разыграно 13 комплектов наград.

Сборная России стала первой в общекомандном зачёте с шестью золотыми, двумя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями. Второе место заняла сборная Украины (3-3-1), третье – команда Германии (2-4-2). Россияне первенствовали и по общему числу наград (12), вторые – немцы (8), третьи – украинцы (7).

В заключительный соревновательный день «золото» российской сборной принесли Ульяна Клюева и Виталия Королёва в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина, «бронзу» – Руслан Терновой в прыжках с вышки.

Ранее золотые медали завоевали Никита Шлейхер и Александр Белёвцев (синхрон, вышка), Евгений Кузнецов (трамплин, 3 м), Екатерина Беляева и Виктор Минибаев (синхро, вышка), Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер (синхрон, трамплин, 3 м), Виталия Королёва (трамплин, 1 м).

«Серебро» в активе Екатерины Беляевой, Виталии Королёвой, Виктора Минибаева, Ильи Молчанова (командные соревнования) и Кристины Ильиных (трамплин, 3 м).

«Бронзу» взяли Юлия Тимошинина (вышка), Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина (синхрон, вышка) и Кристина Ильиных (трамплин, 1 м).

Итоги выступления россиян прокомментировала ТАСС главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева: «Я довольна командой, потому что выступать на Чемпионате Европы вскоре после окончания Чемпионата мира было тяжело. Остался небольшой осадок, что не взяли олимпийские лицензии в женских прыжках с трёхметрового трамплина и у мужчин на вышке, но сильно расстраиваться не будем, будем работать дальше».

Напомним, что на июльском Чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Республика Корея) мужская сборная России по прыжкам в воду завоевала четыре лицензии: две – в прыжках с трёхметрового трамплина, одну – в прыжках с вышки, одну – в синхронных прыжках с вышки.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет сборную России по прыжкам в воду с наградами Чемпионата Европы и желает новых ярких побед!

Фото: Российская федерация прыжков в воду

Пресс-служба Минспорта России

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