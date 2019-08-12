Скончался ветеран органов прокуратуры Российской Федерации Леонид Яковлевич Драпкин

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

На 95 году жизни скончался Леонид Яковлевич Драпкин – Почётный работник прокуратуры Российской Федерации, известный советский и российский учёный-криминалист, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, почётный профессор Уральского государственного юридического университета.

Леонид Яковлевич родился 24 октября 1924 года в г. Тюмень.

В июне 1942 года он добровольцем ушел на фронт. В годы Великой Отечественной войны принимал участие в боях на 1 Белорусском, Центральном и 1 Украинском фронтах, награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалью «За боевые заслуги», медалям и «За взятие Кенигсберга», «За взятие Будапешта», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

В органах прокуратуры Леонид Яковлевич работал с сентября 1956 года по октябрь 1967 года, последовательно занимая должности следователя прокуратуры Кагановичского района прокуратуры г. Свердловска, старшего следователя, прокурора-криминалиста прокуратуры Свердловской области.

За примерное исполнение служебных обязанностей, продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры Леонид Яковлевич неоднократно поощрялся приказами Генерального прокурора СССР, прокурора РСФСР, Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора Свердловской области.

Его блестящий ум, талант, эрудиция и трудоспособность позволили добиться очень серьезных результатов не только на службе, но и в науке. Многие годы Леонид Яковлевич преподавал в Уральском государственном юридическом университете, подготовив не одно поколение прокурорских и следственных работников. Его научные труды легли в основу учебной базы о криминалистике и судебной экспертизе. Леонида Яковлевича пользовался заслуженным уважением коллег, на него равнялись многочисленные ученики.

За добросовестное отношение к работе награжден серебряной медалью ООН «За выдающиеся заслуги в развитии криминалистики и судебной экспертизы», медалью Кони.

Коллектив органов прокуратуры Российской Федерации всегда будет помнить Леонида Яковлевича как честного, верного своему делу человека.

Искренне скорбим. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким.

Церемония прощания состоится 14 августа 2019 года в Свердловском окружном Доме Офицеров по ул. Первомайская, 27 в г. Екатеринбурге в 12 часов.

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