Т. Гигель приняла участие в совещании по вопросам социально-экономического развития Республики Алтай

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Мероприятие провели Министр экономического развития РФ и врио главы Республики Алтай.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель приняла участие в расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития Республики Алтай.

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Татьяна Гигель отметила, что в программе развития региона учтены предложения, высказанные в рамках муниципальных форумов. «Ряд проблем решаются на федеральном уровне», — добавила она.

Татьяна Гигель и Владимир Полетаев

«Руководство Республики Алтай намерено вести работу по увеличению доходов и созданию новых рабочих мест. Развитие экономики будет способствовать росту благосостояния населения. Для эффективной реализации намеченных планов необходима транспортная, инженерная, логистическая и социальная инфраструктура», — сказала сенатор.

В совещании приняли участие представители Министерства экономического развития, Министерства транспорта, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, Министерства энергетики, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства сельского хозяйства, Министерства науки и высшего образования России, а также других федеральных ведомств.

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