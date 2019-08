Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Kinopolska à Bordeaux

3 juin 2019

Le festival de films polonais Kinopolska 2019 se tiendra les 6, 7, 8 et 10 juin au cinéma Utopia à Bordeaux et le 9 juin au cinéma Max Linder à Créon. A l’occasion du 100e anniversaire du droit de vote des femmes polonaises – les cinéastes polonaises sont à l’honneur avec 3 films :

« Tower. A bright day » de Jagoda Szelc en ouverture du festival – meilleur premier film au Festival du film polonais de Gdynia (le “Cannes polonais”)

« Fugue » de Agnieszka Smoczyńska – nommé au Festival de Cannes 2018 (Semaine de la Critique).

« Birds are singing in Kigali » de Joanna Kos-Krauze et Krzysztof Krauze, les réalisateurs de « Papusza » que nous avions vu lors de Kinopolska 2014.

Une comédie contemporaine a été également programmée : « Panic attack » de Paweł Maślona.

Programme complet : Kinopolska 2019

Séances précédées par une introduction. Débats prévus à l’issue de la plupart des séances. Actualité des interventions et des événements associés sur Facebook Kinopolska

