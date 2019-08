Permanence consulaire à Toulouse

Il faut d’abord entrer sur le site https://secure.e-konsulat.gov.pl/ De la liste il faut choisir “France” et ensuite “Consulat Général de Pologne à Lyon”; Aller dans l’ongler “Passeports” à gauche; Choisir comme localisation le lieu de la permanence; Ensuite réserver la date et heure pour le nombre de personnes souhaité;

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish