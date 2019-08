Premier: Kolejne drogi są niezbędnym elementem rozwoju gospodarczego

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji na temat budowy obwodnicy Raciborza » Inwestycja ta zwiększy komfort życia, perspektywy rozwoju i bezpieczeństwo na drogach- mówił premier. Jak dodał, droga wojewódzka prowadząca m.in. do lotniska Katowice zwiększy też potencjał portu lotniczego Katowice-Pyrzowice. W ostatnich latach przygotowano jej rozbudowę i modernizację. Przy wsparciu środków unijnych zakończono rozbudowę jej odcinka od węzła Lotnisko trasy S1 do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w Pyrzowicach. Szef rządu podczas dzisiejszej wizyty odwiedził też Dzienny Dom Senior – Wigor. Od 2017 r. placówka otrzymuje dofinansowanie z rządowego Programu Senior+. Ośrodek ten stwarza osobom starszym warunki do aktywności i samodzielności poprzez terapię zajęciową, gimnastykę usprawniającą oraz rehabilitację.

Source: President of Poland in Polish