Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

VATEL – LA CELEBRE ECOLE FRANCAISE HOTEL-TOURISTIQUE RECHERCHE DES PARTENAIRES EN POLOGNE

Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript

30 avril 2019

VATEL – LA CELEBRE ECOLE FRANCAISE HOTEL-TOURISTIQUE RECHERCHE DES PARTENAIRES EN POLOGNE

Du 8 au 13 avril dernier, Mme Aline Renard-Wang, responsable du développement international à l’École de l’hôtellerie et du tourisme de Lyon, VATEL (Hotel & Tourism Business School VATEL) s’est rendue en Pologne dans le cadre d’une visite d’étude, organisée par le Consulat général de la République de Pologne à Lyon.

VATEL Hôtel & Tourisme Business School, une école supérieure dans le domaine de l’hospitalité (l’hospitalité: gestion dans l’hôtellerie, la restauration et le tourisme) a été fondée en 1981 à Lyon. Actuellement, elle possède un réseau de 41 succursales dans 28 pays du monde. En 2016, le groupe Vatel a remporté le titre de la “Meilleure école hôtelière” lors de la 17ème édition des World Hospitality Awards parmi plus de 42 institutions internationales prestigieuses. En raison de sa position incontestée dans le secteur de l’hôtellerie internationale, l’école a une voix importante dans les compétitions et les événements prestigieux organisés à Lyon et en France. “La Pologne est une destination touristique intéressante et sûre, dotée d’une infrastructure bien préparée, comprenant des produits et services de luxe, et proposant une cuisine savoureuse et saine”, “La cuisine polonaise est de plus en plus reconnaissable dans le monde et Varsovie figure parmi les villes européennes les plus conviviales pour les amateurs de cuisine végane” sont les slogans désignant l’une des directions de la diplomatie publique en 2019. Cependant, ces vérités pas si évidentes ne sont pas toujours universellement reconnues. D’où l’idée de familiariser le secteur polonais avec “l’hospitalité” d’un représentant de l’une des plus grandes écoles du monde, réputé et important dans les environnements français qui forment l’opinion. Vatel souhaite vivement établir une coopération directe entre partenaires avec la Pologne. Au cours de sa visite, Mme Renard-Wang a rencontré et entretenu les autorités de l’Académie Leon Koźminski de Varsovie, l’Ecole supérieure du tourisme et de l’écologie de Sucha Beskidzka et l’Ecole supérieure du tourisme et de l’hôtelière de Gdańsk. Elle a également visité Kraków, capitale européenne de la gastronomie cette année. Il convient de noter que Lyon est considérée comme la capitale mondiale de la gastronomie et accueillera la Cité internationale de la gastronomie en automne 2019. Nous sommes convaincus que cette visite d’études contribuera à une large diffusion du secteur hôtelier polonais, non seulement dans le réseau d’écoles Vatel, mais également dans les cercles d’opinion français.

La visite d’étude a été cofinancée par le Département de la diplomatie publique et culturelle du Ministère des Affaires étrangères à Varsovie.

© 2012 Ministry of Foreign Affairs