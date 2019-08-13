Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор проинспектировал ход ремонта ряда сельских школ, строительства фельдшерско-акушерских пунктов.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края осмотрел объекты, строящиеся в рамках реализации национальных проектов и плана социального развития центров экономического роста на территории Агинского района Агинского Бурятского округа Забайкалья.

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Сенатор посетил несколько сельских поселений и проинспектировал ход ремонтных работ в ряде школ, районном центре культуры и досуга, а также процесс строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Парламентарий провел встречи с руководителями и подрядчиками муниципальных бюджетных учреждений.

Б. Жамсуев осмотрел объекты, строящиеся в рамках реализации нацпроектов и региональных программ в Агинском районе Забайкалья

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Б. Жамсуев осмотрел объекты, строящиеся в рамках реализации нацпроектов и региональных программ в Агинском районе Забайкалья

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Б. Жамсуев осмотрел объекты, строящиеся в рамках реализации нацпроектов и региональных программ в Агинском районе Забайкалья

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Б. Жамсуев осмотрел объекты, строящиеся в рамках реализации нацпроектов и региональных программ в Агинском районе Забайкалья

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Б. Жамсуев осмотрел объекты, строящиеся в рамках реализации нацпроектов и региональных программ в Агинском районе Забайкалья

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«В Забайкальском крае реализуется 52 региональных проекта в рамках национальных проектов. За три года планируется потратить около 23 миллиардов рублей, в их числе из федерального бюджета — 12,9 миллиарда рублей, из регионального — 9,8 миллиарда рублей. В текущем году задача региональных и муниципальных властей — провести мероприятия в строго указанные сроки, проконтролировать качество выполнения работ, добиться развития инфраструктуры сел и городов, улучшить качество жизни забайкальцев», — отметил Баир Жамсуев.

В Забайкальском крае реализуется 52 региональных проекта в рамках национальных проектов

В поездке приняли участие заместитель руководителя администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края Владимир Шойжилжапов, помощник губернатора региона Ананда Дондоков, глава Агинского района Жаргал Жапов, представители общественности и СМИ.

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