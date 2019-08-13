Встреча с Валерием Абрамовым и Виктором Переваловым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день!

Хотел с вами увидеться. Такое желание возникло после того, как посмотрел результат вашей работы в Калининграде. Очень хорошая трасса получилась, качественная, достойная. Надеюсь, что и в Калининграде мы с вами продолжим работу. Знаю, что сейчас она там не ведется активно, но планы по развитию дорожной сети в Калининградской области существуют, они никуда не делись, и мы все равно продолжим эту работу и в Калининградской области.

Ну а здесь я посмотрел, как идет работа, несколько дней назад пролетел практически над всей трассой. Сколько она всего? 282 километра?

В.Абрамов: 250.

В.Путин: 250 – это по Крыму. Еще по Севастополю. Всего 282,2.

В.Абрамов: Если считать с подходами, то 258.

В.Путин: Хорошо, вам виднее. У меня в документах 282,2. Ну, не важно, это всё детали. Важно, чтобы в срок она была сдана.

Насколько я понимаю, первый комплекс уже сдан в двухполосном варианте. Как идет работа? Как вы оцениваете то, что предстоит сделать?

Продолжение следует.

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