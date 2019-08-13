В Амурской области принимаются меры для подготовки объектов ЖКХ, пострадавших от паводка, к отопительному сезону

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Мазановского района Амурской области провела проверку исполнения администрацией района законодательства в части подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, пострадавших от паводка, к отопительному сезону.

Установлено, что теплоснабжение объектов социального значения в селе Красноярово осуществляется от котельной, которая принадлежит на праве собственности муниципальному образованию Мазановский район.

В ходе обследования здания котельной выявлено, что объект после паводка находится в аварийном состоянии и к дальнейшей эксплуатации не пригоден. В целях обеспечения теплоснабжением требуется модульная котельная.

Между тем администрацией Мазановского района какие-либо меры по строительству новой котельной не принимаются, что может повлечь срыв начала отопительного сезона.

В целях недопущения нарушения прав потребителей прокурор Мазановского района и.о. главе района объявил предостережение.

Данный вопрос остается на особом контроле прокуратуры Амурской области.

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