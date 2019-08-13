В первом полугодии 2019 года прокурорами выявлено более 140 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В первом полугодии 2019 года органами прокуратуры Российской Федерации на постоянной основе проводились проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в федеральных органах исполнительной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, а также в организациях государственного сектора.

За указанный период прокурорами выявлено более 140 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции, что соответствует аналогичному показателю первого полугодия прошлого года.

Значительная часть этих нарушений (37,3 тыс.) связана с неисполнением государственными и муниципальными служащими, иными должностными лицами обязанностей, несоблюдением запретов и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции.

Из них, по-прежнему, основную массу (32,6 тыс.) составляют случаи представления неполных или недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Прокурорами выявлялись факты непринятия должностными лицами мер по урегулированию конфликта интересов на государственной и муниципальной службе (2,3 тыс.), несоблюдения требований законодательства о контроле за соответствием расходов чиновников их доходам (1,1 тыс.).

Множество установленных прокурорами фактов коррупционных нарушений допускалось при осуществлении государственных и муниципальных закупок (5,4 тыс.), распоряжении бюджетными средствами (1,7 тыс.) и государственным имуществом (4,8 тыс.), предоставлении государственных и муниципальных услуг (1,2 тыс.).

В целях устранения вскрытых в ходе проверок нарушений законодательства о противодействии коррупции принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Так, по протестам прокуроров отменено и изменено свыше 18 тыс. незаконных правовых актов, прокурорами предостережено о недопустимости нарушения закона 2,7 тыс. лиц, направлено 2,5 тыс. исков в суд на общую сумму 20,7 млрд. рублей, внесено 40,7 тыс. представлений об устранении нарушений законодательства.

В результате прокурорского вмешательства к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 33 тыс. должностных лиц, из них 469 – уволены (освобождены от должности) в связи с утратой доверия.

По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено более 4 тыс. физических лиц и организаций.

По материалам прокурорских проверок возбуждено 1,8 тыс. уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности.

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