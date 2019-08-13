В Свердловской области осуждены трое мошенников, по вине которых 12 граждан лишились жилья

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Ленинский районный суд г. Нижний Тагила Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении местных жителей Виталия и Марины Боднюк и Юрия Осиннего. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они признаны виновными по чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

В суде установлено, что супруги Виталий и Марина Боднюк и Юрий Осинний с начала сентября 2012 года по июнь 2016 года лишили 12 граждан права на жилое помещение на общую сумму свыше 15 млн. рублей.

Обвиняемые размещали объявления в средствах массовой информации о предоставлении денежных займов под залог недвижимого имущества. Однако вместо заключения договоров займа оформляли договоры купли-продажи жилых помещений потерпевших, приобретая права собственности на них за суммы, значительно ниже их фактической стоимости.

Так, введя в заблуждение жителя г. Нижний Тагил о заключении с ним договора займа на 100 тыс. рублей, обвиняемые незаконно оформили на себя право собственности на принадлежащую потерпевшему квартиру стоимостью свыше 930 тыс. рублей. Впоследствии данную квартиру продали, деньги поделили между собой.

Суд назначил Виталию Боднюк наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, Юрию Осиннему – в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, Марине Боднюк – в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Всем осужденным суд постановил отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Марине Боднюк суд отсрочил исполнение наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Виталий Боднюк и Юрий Осинний взяты под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

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