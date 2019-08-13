Открытие III Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес»

Source: President of Russia – Kremlin

Спектакль прошёл под открытым небом на специально возведенной полноразмерной сцене на территории археологического заповедника «Херсонес Таврический». В постановке задействованы звезды мирового балета. Более 150 артистов Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) специально приехали на фестиваль, чтобы вместе с прославленными солистами представить зрителям драматургию и хореографию легендарного восстания гладиаторов в античных декорациях древней Херсонесской крепости.

Главные роли исполняют всемирно известные звезды Сергей Полунин (Красс) и Осиэль Гюнео (Спартак). В балете также участвуют Дауретга Саммерскейл в роли Эгины и Приска Цейзель в роли Фригии.

Фестиваль продлится до 17 августа.

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