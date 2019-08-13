О переходе города Ульяновск в ценовую зону теплоснабжения

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 13 августа. – Правительство Российской Федерации приняло распоряжение от 9 августа 2019 года №1775-р об отнесении муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области к ценовой зоне теплоснабжения.

Проект распоряжения был внесен Минэнерго РФ на основании совместного обращения Ульяновской области и ПАО «Т Плюс». Переход Ульяновска в ценовую зону теплоснабжения также был согласован Минстроем России и ФАС России.

Принятое решение вводит долгосрочное ценовое регулирование и усиливает ответственность единой теплоснабжающей организации за надежность и качество теплоснабжения. Это позволит нарастить вложения в систему теплоснабжения города и приступить к ее масштабной модернизации, в том числе в целях инфраструктурной поддержки развития Ульяновска. По предварительной оценке, инвестиции в развитие городского теплоснабжения составят 7,8 млрд руб. в течение 10 лет с ценовыми параметрами для конечных потребителей в рамках действующей индексной модели.

Ульяновск стал первым городом в европейской части России, перешедшим в ценовую зону теплоснабжения. Новая модель рынка тепла заработает здесь с 1 января 2020 года

Ранее решениями Правительства Российской федерации к ценовой зоне теплоснабжения были отнесены города Барнаул и Рубцовск Алтайского края, а также посёлок Линево Новосибирской области.

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