По требованию прокуратуры в Чувашской Республике организация и ее руководитель привлечены к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В ходе проведенной проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции прокуратура Урмарского района Чувашской Республики выявила нарушения в деятельности ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель».

Согласно федеральному законодательству работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения со службы обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы.

Установлено, что в 2018 году указанное юридическое лицо приняло на работу гражданина, ранее замещавшего должность специалиста отдела строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Урмарского района.

Указанные сведения о трудоустройстве бывшего муниципального служащего организация в установленный законом срок по прежнему месту работы не сообщила.

По постановлениям прокуратуры организация и ее руководитель судом привлечены к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего) с назначением наказания в виде штрафов в размере 50 тыс. рублей и 20 тыс. рублей соответственно.

В настоящее время виновные лица уплатили назначенные штрафы.

Прокуратурой района в адрес руководителя организации также внесено представление об устранении выявленных нарушений.

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