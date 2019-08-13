Прокурор Красноярского края проверил условия размещения эвакуированных граждан в условиях чрезвычайной ситуации в Ачинском районе

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации и принимаемые меры по защите прав пострадавших граждан остаются на особом контроле руководства прокуратуры Красноярского края.

По поручению прокуратуры края запланированы мероприятия по оценке поврежденных социальных объектов, а также жилых помещений в п. Каменка с участием специалистов службы строительного надзора и жилищного контроля края. Органами прокуратуры контролируется проведение осмотров воздушных кабельных линий и оперативной организации ремонтно-восстановительных работ.

В пункте временного размещения в общежитии Малиновского сельскохозяйственного техникума в настоящее время находятся 73 человека.

Прокурором края Михаилом Савчиным на месте лично проверены условия размещения граждан, система организации питания и медицинского обслуживания, скоординирована деятельность пунктов приема эвакуированных лиц.

Органами социальной защиты населения г. Ачинска и Ачинского района рассмотрено по существу 492 заявления на выделение адресной материальной помощи на общую сумму свыше 4,6 млн. рублей. В ходе организованного Ачинской городской прокуратурой выборочного опроса гражданами подтверждено реальное получение средств.

Вопросы соблюдения прав эвакуированных и пострадавших жителей находятся на контроле прокуратуры края.

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