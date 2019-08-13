Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное13.08.2019 17:34

Роскосмос провёл успешный эксперимент

Российским комплексом приема научной информации (РКПНИ) проведен успешный эксперимент по одновременному приему информации с двух космических аппаратов.

Научная информация, поступающая одновременно с орбитального модуля TGO (Trace Gas Orbiter) и европейского космического аппарата Mars Express, была принята с помощью средств РКПНИ, расположенными в Центре дальней космической связи ОКБ МЭИ в г. Калязине.

Эксперимент, проводившийся при непосредственном участии специалистов Госкорпорации «Роскосмос», Европейского космического агентства (ESA) и Российской академии наук, показал, что технология одновременного приема информации с нескольких космических аппаратов (MSPA — multiple spacecraft per aperture) может успешно использоваться отечественной наземной инфраструктурой без ее существенной доработки.

«На фоне возрастающего интереса к исследованиям Марса со стороны мировых космических держав, использование такого подхода актуально, поскольку позволяет работать с зарубежными космическими аппаратами без ущерба для реализации отечественных программ по исследованию дальнего космоса», — считает начальник отдела наземных научных комплексов ИКИ РАН Владимир Назаров.

РКПНИ был создан и задействован в проекте ExoMars в рекордно короткие сроки. Высокотехнологичная отечественная наземная инфраструктура позволяет обеспечивать прием научной информации с космических аппаратов в дальнем космосе на уровне лучших мировых аналогов, а по некоторым параметрам может их превосходить.

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