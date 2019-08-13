Р. Галушина встретилась с активом организации, объединяющей родителей детей-инвалидов

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие провел губернатор НАО Александр Цыбульский.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа приняла участие во встрече с активом региональной общественной организации «Особое детство в НАО», объединяющей родителей детей-инвалидов. Мероприятие провел губернатор НАО Александр Цыбульский. ЦыбульскийАлександр ВитальевичГубернатор Ненецкого автономного округа

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В ходе беседы обсуждалась возможность возмещения оплаты жилого помещения и коммунальных услуг семьям, воспитывающим детей инвалидов, в размере 50 проц. от общей стоимости. Как отмечалось, в настоящее время в федеральном законодательстве предусмотрена компенсация только на ту долю в жилом помещении, которая приходится непосредственно на ребенка-инвалида.

Римма Галушина подчеркнула важность предоставления меры государственной поддержки всей семье.

По итогам встречи губернатор дал ряд поручений профильным ведомствам. «Александр Цыбульский полностью поддержал необходимость этой меры и поручил проработать вопрос о принятии регионального нормативного правового акта, обеспечивающего выплаты», — рассказала сенатор.

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