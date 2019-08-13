Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное13.08.2019 17:12

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2019»

Госкорпорация «Роскосмос» выступает партнером образовательной программы Десятого юбилейного Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2019», проходящего на территории Ставропольского края в Пятигорске с 9 по 30 августа 2019 года.

В Форуме примут участие более 3000 молодых людей из Северо-Кавказского федерального округа, субъектов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья в возрасте от 18 до 30 лет, которые активно заинтересованы в развитии своих компетенций.

В ходе образовательных мероприятий состоялась встреча с участием летчика-космонавта, Героя России Валерия Токарева. Участники форума задали ему множество вопросов о подготовке к космическим полетам, будущем отечественной космонавтики и серьёзной конкуренции, сложившейся в индустрии на мировом уровне. Валерий Иванович отметил, что для будущих космонавтов важно отменное здоровье, высокий уровень знаний по техническим специальностям, а также – до совершенства отработанные навыки выполнения полетных заданий.

На современном этапе, уверен космонавт, полноценное развитие космической отрасли возможно только при консолидации усилий нескольких стран, участия государственного и частного капитала.

«Космос – это очень дорого и сложно. Поэтому продвижение космической отрасли и плодотворное развитие технологий будет идти быстрее при подключении всего мирового сообщества», – отметил Валерий Токарев.

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2019» проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Федерального агентства по делам национальностей. Организаторами форума являются Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе и Правительство Ставропольского края.

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