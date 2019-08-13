Сегодня в «Эфире» о новых данных в сфере противодействия коррупции, расследовании резонансных уголовных дел и защите жилищных прав граждан

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

О новых данных в сфере противодействия коррупции, расследовании резонансных уголовных дел, защите жилищных прав граждан и многом другом поговорит в полдень в прямом эфире официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр Куренной с журналистами телеканала RT и информационного агентства ТАСС.

В рубрике «В процессе» в рамках цикла передач о лучших гособвинителях будет транслироваться сюжет об участнице всероссийского конкурса государственных обвинителей Елене Зубковой.

Сколько товаров для личного пользования можно ввезти в Россию и другие страны ЕАЭС без уплаты пошлин, сколько придется заплатить за превышение лимита, а также другие нововведения в правила ввоза товаров обсудим в рубрике «Криминальный тренд».

Программа «Эфир» на вторник 13 августа 2019 года:

· Субъект права. Люди дела. Брянский природоохранный прокурор Максим Зубко.

· В процессе. Цикл передач о жизни лучших государственных обвинителей страны вне работы. Елена Зубкова.

· Логика закона. Оформление полномочий прокурора в судах.

· Вопрос с пристрастием. В студии у официального представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александра Куренного журналисты телеканала RT и информационного агентства «ТАСС».

· Криминальный тренд. Заплати и жди спокойно: изменения в законодательстве о таможенных сборах.

· Дело жизни. Всероссийская спартакиада органов и организаций прокуратуры Российской Федерации.

· В процессе. Нюрнберг. Кровавые деньги. Суд над промышленниками.

· Логика закона. Письма о помощи.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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