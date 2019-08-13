Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космодромы#Союз МС-1413.08.2019 16:00

«Союз МС-14» состыкован с переходным отсеком

На космодроме Байконур 13 августа 2019 года специалисты ракетно-космической отрасли завершили комплекс технологических операций по стыковке корабля «Союз МС-14» с переходным отсеком ракеты-носителя.

В ближайшие дни в монтажно-испытательном корпусе космодрома состоится авторский осмотр корабля и накатка на него головного обтекателя. После чего головной блок перевезут на общую сборку с ракетой-носителем «Союз-2.1а».

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-14» запланирован на 22 августа 2019 года с площадки № 31 Байконура. Полет к Международной космической станции пройдет в беспилотном режиме.

MIL OSI