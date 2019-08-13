Утверждён новый состав Совета по русскому языку

Source: President of Russia – Kremlin

Помимо ведущих российских филологов и лингвистов в новый состав Совета вошли представители учительского сообщества, историки русской литературы, руководители литературных музеев, писатели и издатели. В составе Совета представлены действующие в Российской Федерации ассоциации преподавателей русского языка и литературы.

Совет образован в 2014 году в целях обеспечения развития, защиты и поддержки русского языка, координации деятельности в сфере международного гуманитарного сотрудничества по вопросам, связанным с развитием, защитой и поддержкой русского языка. Возглавляет Совет Владимир Толстой Толстой Владимир Ильичсоветник Президента , советник Президента Российской Федерации.

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