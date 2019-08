Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

III edycja biegu na 10 km POLISH RUN – Rejestracja otwarta!

11 czerwca 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji biegu na 10 km – POLISH RUN, organizowanego przez Ambasadę RP w Brukseli

21 września 2019 r. odbędzie się w Brukseli III edycja biegu na 10 km – Polish Run, organizowanego przez Ambasadę RP w Brukseli oraz Dom Polski Wschodniej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu, które w ubiegłym roku zgromadziło ponad 500 uczestników z Belgii, Polski oraz innych krajów.

Dla każdego uczestnika przewidziany jest medal oraz pamiątkowa koszulka z biegu.

Trasa 10 km będzie przebiegać przez malownicze tereny jednego z największych parków w Brukseli – Woluwe Saint Pierre.

W programie wiele atrakcji sportowych dla dzieci i dorosłych.

Wydarzenie to organizowane jest w ramach 100-lecia nawiązania relacji dyplomatycznych polsko-belgijskich oraz 15-lecia przystąpienia Polski do UE.

Szczegóły i rejestracja: http://www.polishrun.eu/pl

