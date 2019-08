Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Prezydent na przysiędze żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej

Przybycie akredytowanych dziennikarzy i wejście do sektora dla mediów w godz. 13.00 – 14.00 (Plac Wyzwolenia, Nikiszowiec, Katowice, od strony kościoła św. Anny). Instalacja wozów transmisyjnych do godziny 12.30 na parkingu przy kościele św. Anny.

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Zgłoszenia akredytacyjne, zawierające: imię i nazwisko, nazwę redakcji, numer legitymacji prasowej, numer telefonu komórkowego oraz numery rejestracyjne wozów transmisyjnych, należy przesyłać na adres , do 15 sierpnia br. (czwartek) do godz. 12.00.

Source: President of Poland in Polish