Premier: Zapraszam do ogólnopolskiej debaty dotyczącej wody i jej dostępności

Source: President of Poland in Polish

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas wydarzenia GovTech Polska »

Premier podkreślił, że pomimo działań podejmowanych przez rząd problem malejących zasobów wodnych dotyczy także Polski. Jak dodał, brak wody jest jednym z największych wyzwań przyszłości, dlatego należy szukać skutecznych rozwiązań, które będą zapobiegać kryzysom wodnym i zabezpieczą obywatelom dostęp do wody pitnej.

W najbliższych latach musimy przebudować naszą infrastrukturę w zakresie irygacji, melioracji, małej i dużej retencji – kontynuował premier. Wyraził też nadzieję, że z wypracowanych pomysłów będą mogły korzystać także nasze dzieci i wnuki.

W trakcie spotkania ze zwycięzcami ostatniej edycji konkursów GovTech Polska – innej inicjatywy Programu, skierowanej do startupów i przedsiębiorców branży technologicznej – Mateusz Morawiecki zaznaczył, że program GovTech Polska to nowy sposób otwarcia państwa na pomysły utalentowanych osób. Podkreślił również wagę wspólnego z obywatelami rozwiązywania istotnych społecznie problemów, oraz działania na rzecz poprawy warunków życia czy efektywności działania sfery publicznej. Dzięki niej bowiem obywatele i państwo mogą razem budować rozwiązania, z których korzystać będzie całe społeczeństwo.

Do udziału w Ogólnopolskiej Burzy Mózgów może zgłosić się każdy obywatel poprzez wypełnienie krótkiej ankiety dostępnej na https://govtech.gov.pl/obywatel/.

Zapraszamy innowatorów, ekologów, programistów, inżynierów, architektów – wszystkich, którzy chcą tworzyć wartościowe rozwiązania istotnych społecznie problemów. Każdy będzie mile widziany, niezależnie od ścieżki kariery, poglądów, czy wiedzy branżowej. Spośród nadesłanych aplikacji organizatorzy wybiorą kilkuset kandydatów, którzy otrzymają zaproszenie na warsztaty. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30.08.2019 r.

Debata odbędzie się 14-15 września podczas największego w Europie hackathonu HackYeah, na którym również Premier zapowiedział swoją obecność.

Równocześnie, ruszył wieloletni Program Rozwoju Talentów Informatycznych, który zakłada rozwój kompetencji uczniów w zakresie projektowania gier komputerowych, oraz Mistrzostwa Polski w Programowaniu i Algorytmice (mające ruszyć w ciągu dwóch tygodni). Do konkursu, mającego wybrać organizatora Mistrzostw w Projektowaniu Gier Komputerowych można się zgłaszać do dnia 2 września. Więcej informacji dostępne stronie mc.gov.pl.

MIL OSI