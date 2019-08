Spotkanie z cyklu ‘Przystanek historia’

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

1 czerwca 2019

Ambasada RP w Brukseli oraz Instytut Pamięci Narodowej zapraszają na wykład Grzegorza Wołka „Solidarność, Anna Walentynowicz i upadek PRL” oraz projekcję filmu Krystyny Mokrosińskiej „Drogi do wolności, drogi do wspólnej Europy”

Ambasada RP w Brukseli oraz Instytut Pamięci Narodowej zapraszają na wykład Grzegorza Wołka „Solidarność, Anna Walentynowicz i upadek PRL” oraz projekcję filmu Krystyny Mokrosińskiej „Drogi do wolności, drogi do wspólnej Europy” w dn. 13 czerwca 2019 r. o godz. 19.00 w salonach Ambasady RP przy Avenue de Gaulois 29, 1040 Bruksela.

Słowo wstępne wygłosi Pan Artur Orzechowski, Ambasador RP w Królestwie Belgii.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na adres: bebruamb2@msz.gov.pl do 10.06.2019 r.

