Valsts prezidents vēl sekmes parlamentam veselības sistēmas sakārtošanā

13. augustā Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāju Andri Skridi, lai pārrunātu komisijas darba aktualitātes un prioritātes veselības sistēmas sakārtošanā. Sarunā Valsts prezidents un A. Skride akcentēja jautājumus par medicīnas pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu slimnīcās, īpaši uzsverot pakalpojumu pieejamību reģionālajās medicīnas iestādēs. Tāpat tikšanās laikā tika uzsvērta nepieciešamība ieviest atklātu, godīgu un caurskatāmu slimnīcu pārvaldības modeli, kas, iespējams, palīdzētu atrisināt finansējuma sadales jautājumus. Tā kā darbs pie Latvijas veselības sistēmas sakārtošanas ir viena no Saeimas prioritātēm, Egils Levits novēlēja parlamentam sekmes un pauda atbalstu līdz šim paveiktajam. Jāpiemin, ka abas puses apspriedās arī par to, kā veicināt ārzemēs strādājošo ārstu un medicīnas darbinieku vēlmi atgriezties dzimtenē un ieguldīt savas zināšanas un prasmes Latvijas medicīnas nozares pilnveidē.

Source: President of Latvia in Latvian