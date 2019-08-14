Встреча с главой ВТБ Андреем Костиным

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Андрей Леонидович, у нас строительный комплекс, вся отрасль строительная переходит на новую систему работы. И от того, как банковская система отреагирует на эти изменения, во многом будет зависеть функционирование, результаты всей строительной отрасли.

Знаю, что Ваш банк тоже уже использует эскроу-счета вместе с вашими клиентами. Как идёт эта работа? Давайте с этого начнём.

А.Костин: Действительно, Вы правильно сказали, работа только началась: с 1 июля новый закон действует, новые правила. Но пока мы видим позитивный результат этой работы.

Что касается эскроу-счетов, то пока у нас в банке открыто где-то полторы тысячи счетов на сумму свыше шести миллиардов. Мы вообще считаем, что до конца года будет открыто 25 тысяч счетов.

Активно идёт работа с самими застройщиками по системе проектного финансирования. Здесь уже у нас открыто 1800 счетов застройщиков и 50 проектов подписано на сумму 220 миллиардов рублей, и ещё на 200 миллиардов рублей у нас в работе. То есть это те деньги, которые пойдут непосредственно на строительство жилья для тех людей, которые потом будут открывать эскроу-счета. Поэтому работа идёт, и, что мне кажется позитивным, мы видим, что это не приводит к удорожанию строительства. Поэтому я думаю, что мы справимся с этой задачей. Пока проблем не вижу, честно говоря, в этой области.

В.Путин: А в целом ипотека как себя чувствует, по Вашим ощущениям?

А.Костин: Ипотека чувствует себя хорошо, Вы знаете. Никаких «мыльных пузырей» мы тут не видим. У банка сегодня [ипотечный] портфель полтора триллиона. За первое полугодие он прирос на 300 миллиардов – это 120–130 тысяч новых кредитов. Примерно на четверть увеличение по сравнению с прошлым годом. Довольно быстрый рост. Но спрос продолжает быть стабильным. И мы видим, что наши клиенты сегодня активно к ней обращаются.

Мы, кстати, внедряем новые цифровые методы, чтобы упростить эту работу. У нас сегодня в Московском регионе уже можно подать заявку и пройти весь процесс через сайт банка и только один раз приехать, чтобы оформить кредит. Мы планируем, что в конце года мы уже распространим это и на другие регионы. Вообще у нас до конца года цель перейти на [комплексную] платформу, по которой человек уже с помощью цифровых методов может и выбрать жильё, и продать, и купить, и отремонтировать, – всё это будет в цифровом варианте.

Вы всегда спрашиваете стоимость ипотеки: по июню у нас средняя стоимость ипотеки 9,9 процента. Но мы видим, что в перспективе, – Центральный банк начал снижать ставку. Думаю, что с той тенденцией, которая сейчас наметилась со стороны Центрального банка, и вроде по прогнозам, что будет в дальнейшем, – мы считаем, что ставки пойдут вниз до конца года.

В.Путин: Да, я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции.

А.Костин: Вы нам поставили эту целевую задачу по ипотеке, поэтому будем над ней работать.

В.Путин: Вы видели, мы с коллегами из экономического блока Правительства с участием Председателя Центрального Банка России обсуждали вопросы экономического развития на среднесрочную перспективу. Один из вопросов, который мы обсуждали, – это рост потребительского кредитования. Вы как относитесь к этому вопросу? Есть ли здесь какие-то проблемные точки? Видите ли Вы их? Как у вас вообще с потребительским кредитованием?

А.Костин: У нас хорошо с потребительским кредитованием. Это действительно один из наиболее динамично развивающихся секторов. Мы, конечно, прислушиваемся. У нас немного более оптимистичные оценки. Мы всё-таки считаем, что «точка кипения» ещё не достигнута в этом вопросе. Но, безусловно, мы прислушиваемся к тому, что говорит руководство Центрального банка и Правительства.

Мы уже усилили контроль за этим. Мы уже не выдаём кредиты, может, наиболее проблемным заёмщикам. То есть мы, конечно, на это реагируем, потому что мы знаем, что в 2014 году была осечка. Конечно, никто не хочет повторения этого. Поэтому, думаю, банки на это реагируют. Думаю, что надо продолжать эту работу, но с уже более чётким пониманием рисков и, конечно, с теми ограничителями, которые существуют на наиболее рискованные кредиты, которые есть.

В.Путин: И для того, чтобы людей не доводить до какого-то экстремального состояния, чтобы не ставить в сложное положение граждан.

А.Костин: Конечно. Мы стараемся. Мы и я лично рассматриваем заявки от людей и по ипотеке, мы и прощаем иногда, и рассрочки делаем, конечно, особенно многодетные семьи. И вот закон об «[ипотечных] каникулах» правильный абсолютно. Конечно, прежде всего банки должны быть с человеческим лицом, они должны всегда поворачиваться в сторону людей в таких проблемах, если, конечно, речь не идёт о мошенничестве или ещё о каких-то вопросах.

В.Путин: Хорошо.

MIL OSI