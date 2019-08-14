В Подмосковье суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Клинский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Александра Смольникова. Он осуждён за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Судом установлено, что Смольников совместно с соучастниками намеревался мошенническим путём получить вклад умершей в 2016 году женщины, проживавшей в городе Клину Московской области, на сумму более 3 млн. рублей.

Для осуществления задуманного мошенники представили в банк поддельные свидетельства о смерти и о праве на наследство по закону.

Однако преступный умысел не был доведён до конца, поскольку сотрудники службы безопасности финансового учреждения усомнились в подлинности указанных документов и обратились в правоохранительные органы.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя Клинской городской прокуратуры Московской области, признал Смольникова виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении его сообщников выделено в отдельное производство.

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