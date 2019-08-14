В Тульской области по материалам природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств, выделенных на капитальный ремонт гидротехнического сооружения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в ходе капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда на притоке р. Осетр – р. Мордвес в д. Алесово Веневского района.

Установлено, что между министерством природных ресурсов и экологии Тульской области и ООО «КСК ГРУПП» заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту указанного гидротехнического сооружения.

При этом часть оплаченных по контракту работ фактически не выполнена, в связи с чем региональному министерству природных ресурсов и экологии причинен ущерб на сумму свыше 1 млн. рублей.

Материалы проверки прокурором направлены в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ход расследования уголовного дела Тульской природоохранной прокуратурой взят на контроль.

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